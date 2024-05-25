Лавиолетт — о победе над «Флоридой»: «Для «Рейнджерс» это большая победа»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт подвел итоги второго матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Флориды» (2:1 ОТ).

«Я думаю, что это была довольно конкурентоспособная игра в обоих направлениях. Мне больше понравилась наша игра, и в итоге мы забили важный гол в овертайме. Вы определенно будете чувствовать себя лучше, играя во Флориде при счете 1-1 в серии, чем 0-2, и поэтому для нас это была большая победа», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 26 мая и начнется в 22:00 мск.