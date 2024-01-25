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НХЛ

Сегодня, 09:14

«Баффало» на выезде обыграл «Лос-Анджелес»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Баффало» на выезде победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У гостей дважды забросил Джон-Джейсон Петерка, по одному голу у Дилана Козенса, Джека Куинна и Алекса Тука. У хозяев отличились Пьер-Люк Дюбуа, Адриан Кемпе и Анже Копитар.

«Лос-Анджелес» занимает седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 53 очками в 45 матчах.

«Баффало» идет на 13-й строчке Востока с 46 очками в 48 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Баффало» — 3:5 (3:1, 0:2, 0:2)

Голы: Копитар — 15 (Кемпе, Рой), 2:55 — 1:0. Петерка — 15 (Козенс), 5:01 — 1:1. Кемпе — 16 (Даути, Байфилд), 5:24 — 2:1. Дюбуа — 10 (бол., Лафферье, Кларк), 9:44 — 3:1. Петерка — 16 (Куинн), 28:22 — 3:2. Куинн — 5 (Миттельштадт, Р. Джонсон), 30:30 — 3:3. Так — 13 (Робинсон, Кребс), 45:49 — 3:4. Козенс — 9 (Петерка, Куинн), 48:54 — 3:5.

Вратари: Тэлбот (57:24) — Леви.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 41 (13+13+15) — 38 (13+11+14).

Наши: Гавриков (20.41/4/-1) — -.

25 января. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

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ХК Баффало Сэйбрз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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