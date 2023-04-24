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НХЛ

Сегодня, 07:27

«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес» и сравнял счет в серии

Сергей Разин
корреспондент
24 апреля. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» (4:5 ОТ).
Фото ХК «Эдмонтон»
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«Эдмонтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Лос-Анджелес» со счетом 5:4.

В составе «Ойлерз» 3 (2+1) очка набрал Леон Драйзайтль, 3 (1+2) очка у Эвана Бушара, еще по голу забили Эвандер Кейн и Зак Хайман, Коннор Макдэвид отметился ассистентским хет-триком. У «Кингз» шайбы забросили Габриэль Виларди, Виктор Арвидссон, Анже Копитар и Мэтт Рой.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 26 апреля и начнется в 4:30 мск.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 4:5 ОТ (3:0, 0:3, 1:1, 0:1)

Голы: Виларди — 2 (Фиала, Иафалло), 9:25 — 1:0. Арвидссон — 1 (Мур, Дано), 16:48 — 2:0. Копитар — 2 (бол., Фиала, Кемпе), 18:11 — 3:0. Бушар — 2 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 24:55 — 3:1. Драйзайтль — 4 (Макдэвид, Хаймэн), 29:41 — 3:2. Драйзайтль — 5 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 39:49 — 3:3. Рой — 1 (Арвидссон, Дано), 44:28 — 4:3. Кейн — 2 (Макдэвид, Экхольм), 56:58 — 4:4. Хаймэн — 1 (Бушар), 70:39 — 4:5.

Вратари: Корписало — Скиннер (Кэмпбелл, 20:00).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 39 (11+8+17+3) — 40 (9+20+7+4).

Наши: Гавриков (27.24/0/+2) — Костин (3.38/1/0).

24 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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