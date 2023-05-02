Главный тренер «Нью-Джерси» назвал игру вратарей решающим фактором в серии с «Рейнджерс»

Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф оценил игру голкипера команды Акира Шмида в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0, 4-3).

Шмид сделал 31 сейв в этой игре, а вратарь соперника Игорь Шестеркин отразил 20 из 23 бросков.

«Он провел отличную игру. Я имею в виду, что у него была чертовски хорошая серия. Ты представляешь себе разные вещи, но ты не мог вообразить себе то, что он сделал. Это была трудная серия. Это были две хорошие команды, и вратарская игра с обеих сторон оказалась важным фактором», — приводит слова Раффа сайт НХЛ.

В полуфинале Восточной конференции «Нью-Джерси» встретится с «Каролиной», которая переиграла «Айлендерс» (4-2).