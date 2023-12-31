«Эдмонтон» по буллитам обыграл «Лос-Анджелес», Макдэвид набрал 2 очка

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В основное время у гостей забивали Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид, который также отдал результативную передачу. У хозяев 2 (1+1) очка набрал Адриан Кемпе.

Победный буллит реализовал Дерек Райан («Эдмонтон»).

«Эдмонтон» одержал 4-ю победу подряд. «Ойлерз» набрали 35 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Лос-Анджелес» с 45 очками — на 6-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Фиала — 8 (бол., Кемпе, Даути), 14:44 — 1:0. Кемпе — 12 (Копитар, Байфилд), 18:49 — 2:0. Макдэвид — 13 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 25:35 — 2:1. Драйзайтль — 15 (Макдэвид), 35:29 — 2:2.

Победный буллит: Райан.

Вратари: Тэлбот — Скиннер.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 28 (11+7+7+3) — 26 (2+13+10+1).

Наши: Гавриков (21.32/0/0) — -.

31 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18145 зрителей.