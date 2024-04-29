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Сегодня, 08:09

«Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» и удвоил преимущество в серии плей-офф НХЛ

Руслан Минаев
«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 1:0.
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 1:0.

Шайбу забросил Эван Бушар. Голевыми передачами отметились Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

«Ойлерз» повели в серии со счетом 3-1. Пятый матч пройдет в Эдмонтоне 1 мая.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Бушар — 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 31:49 — 0:1.

Вратари: Риттих (58:36) — Скиннер.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 33 (10+10+13) — 13 (4+6+3).

Наши: Гавриков (18.20/1/0) — -.

29 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18 145 зрителей.

Счет в серии: 1-3

Источник: НХЛ
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
11
30
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