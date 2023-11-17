«Флорида» уступила «Лос-Анджелесу», прервав серию из пяти побед. Бобровский отразил 24 броска

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Лос-Анджелесу» со счетом 1:2.

У «Пантерз» отличился Сэм Райнхарт, вратарь Сергей Бобровский отразил 24 броска из 26. У «Кингз» шайбы на счету Кевина Фиалы и Анже Копитара.

«Флорида» прервала серию из 5 побед и с 21 очком расположилась на третьем месте в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» с 21 очком — на четвертой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Флорида» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Фиала — 3 (Дано, Мур), 1:20 — 1:0. Копитар — 8 (бол., Фиала, Даути), 33:53 — 2:0. Райнхарт — 13 (Верхэге, Барков), 51:45 — 2:1.

Вратари: Тэлбот (32:23 — 32:43) — Бобровский (57:43).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 26 (9+9+8) — 31 (8+10+13).

Наши: Гавриков (19.34/0/0) — Куликов (17.51/2/-1).

17 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 17243 зрителя.