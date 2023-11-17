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НХЛ

Сегодня, 08:55

«Айлендерс» по буллитам уступили «Сиэтлу», Варламов отразил 29 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступили «Сиэтлу» со счетом 3:4.

В составе «островитян» отличились Андрес Ли, Кейси Сизикас и Ноа Добсон, вратарь Семен Варламов отразил 29 бросков. В составе «Кракен» шайбы забросили Мэттью Бенирс, Алекс Веннберг и Кайлер Ямамото, который также забил победный буллит.

После этого матча «Айлендерс» с 15 очками занимают 14-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 16 очками — на 10-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Айлендерс» — 4:3 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ли — 2 (бол., Хорват, Нельсон), 3:46 — 0:1. Бенайерс — 2 (бол., Данн, Ямамото), 9:54 — 1:1. Веннберг — 2 (бол., Бьоркстранд, Эберле), 18:29 — 2:1. Сизикас — 3 (Барзал, Пулок), 34:25 — 2:2. Добсон — 6 (бол., Барзал, Палмиери), 41:48 — 2:3. Ямамото — 3 (бол., Шварц, Толванен), 44:50 — 3:3.

Победный буллит: Ямамото.

Вратари: Грубауэр (65:00) — Варламов (54:56 — 55:21, 65:00).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 32 (16+6+10+0) — 24 (6+10+5+3).

Наши: — - Романов (18.40/1/+1).

17 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Сиэтл Кракен
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