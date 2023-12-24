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НХЛ

Сегодня, 08:46

«Лос-Анджелес» выиграл у «Калгари»

Руслан Минаев
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«Лос-Анджелес» дома победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев ассистентским дублем отметился Дрю Даути. У гостей два гола забил Блэйк Коулман.

«Кингз» набрали 42 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Клуб из Лос-Анджелеса прервал 3-матчевую победную серию «Флэймз», который с 33 очками расположились на 11-й строчке таблицы «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Калгари» — 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Голы: Байфилд — 9 (Даути, Копитар), 1:01 — 1:0. Андерссон — 5 (Баклунд, Манджапане), 2:47 — 1:1. Дюбуа — 6 (Спенс, Дано), 15:20 — 2:1. Коулмэн — 11 (мен., Шарангович), 24:01 — 2:2. Лафферье — 5 (Даути, Андерсон), 26:28 — 3:2. Мур — 16 (Рой), 29:57 — 4:2. Коулмэн — 12 (бол., Ружичка, Уигар), 47:18 — 4:3. Байфилд — 10 (п.в., Кемпе, Копитар), 59:00 — 5:3.

Вратари: Тэлбот — Маркстрем.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 34 (13+13+8) — 32 (7+12+13).

Наши: — - -.

24 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18145 зрителей

Источник: НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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