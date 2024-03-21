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НХЛ

21 марта, 08:30

«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» — 6:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Отличились Филлип Дано, Кевин Фиала, Виктор Арвидссон, Мэтт Рой, Джордан Спэнс и Анже Копитар. Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-2». В третьем периоде игроки обеих команд устроили массовую потасовку.

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НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Миннесота Уайлд
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