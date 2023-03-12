«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Лос-Анджелес»

Сегодня, 09:25
«Лос-Анджелес» в серии буллитов проиграл «Нэшвиллу» регулярном чемпионате НХЛ — 1:2.
Таким образом, «Лос-Анджелес» потерпел первое поражение за 6 матчей и с 85 очками занимает 3-е место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 71 баллом идет 9-м.
В этом матче российский нападающий Егор Афанасьев дебютировал за «Нэшвилл».
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Андерсон — 4 (Виларди, Иафалло), 9:32 — 1:0. Новак — 10 (бол., Гласс), 19:04 — 1:1.
Победный буллит: Дюшен.
Вратари: Копли — Ланкинен.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 27 (10+6+8+3) — 30 (10+8+7+5).
Наши: Гавриков (20.35/0/0) — Афанасьев (8.24/2/0), Тренин (15.40/3/0).
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