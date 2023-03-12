«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» в серии буллитов проиграл «Нэшвиллу» регулярном чемпионате НХЛ — 1:2.

Таким образом, «Лос-Анджелес» потерпел первое поражение за 6 матчей и с 85 очками занимает 3-е место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 71 баллом идет 9-м.

В этом матче российский нападающий Егор Афанасьев дебютировал за «Нэшвилл».

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«Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Андерсон — 4 (Виларди, Иафалло), 9:32 — 1:0. Новак — 10 (бол., Гласс), 19:04 — 1:1.

Победный буллит: Дюшен.

Вратари: Копли — Ланкинен.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (10+6+8+3) — 30 (10+8+7+5).

Наши: Гавриков (20.35/0/0) — Афанасьев (8.24/2/0), Тренин (15.40/3/0).

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