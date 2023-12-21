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Сегодня, 08:55

«Сиэтл» на выезде победил «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Лос-Анджелес» дома уступил «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

У хозяев в меньшинстве отличился Блэйк Лизотт. У гостей шайбы забросили Брэндон Танев и Джордан Эберле. «Кракен» прервали серию из пяти подряд поражений на выезде.

«Сиэтл» с 31 очком в 34 играх занимает 11-е место на «Западе». «Лос-Анджелес» после 29 матчей набрал 40 очков и идет на 4-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Танев — 3, 25:19 — 0:1. Эберле — 4 (Бенайерс, Борген), 46:27 — 0:2. Лизотт — 5 (мен.), 48:00 — 1:2.

Вратари: Тэлбот (57:08) — Даккорд.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 44 (20+16+8) — 30 (8+16+6).

21 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18145 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Сиэтл Кракен
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