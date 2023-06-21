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Сегодня, 10:16

Мальцев назвал включение в Зал славы в Торонто одной из высших наград в мировом хоккее

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев заявил, что включение в Зал славы является одной из высших наград в мировом хоккее.

«Буду очень доволен, если меня выберут. Думаю, что нахождение там — одна из высших наград в хоккее», — приводит слова Мальцева ТАСС.

Помимо Мальцева, кандидатами из России на вхождение являются Сергей Гончар, Борис Михайлов и Александр Могильный.

Голосование на включение в Зал славы в канадском Торонто пройдет в среду, начало в 22:00 мск. Кандидаты должны получить не менее 75 процентов голосов отборочной комиссии, чтобы быть введенными в Зал славы.

Александр Могильный, Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов. Могильный, Гончар, Мальцев, Михайлов. Кто из звезд нашего хоккея попадет в Зал славы в Торонто?

Источник: ТАСС
Александр Мальцев (хоккей)
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