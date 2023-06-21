Мальцев назвал включение в Зал славы в Торонто одной из высших наград в мировом хоккее

Двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев заявил, что включение в Зал славы является одной из высших наград в мировом хоккее.

«Буду очень доволен, если меня выберут. Думаю, что нахождение там — одна из высших наград в хоккее», — приводит слова Мальцева ТАСС.

Помимо Мальцева, кандидатами из России на вхождение являются Сергей Гончар, Борис Михайлов и Александр Могильный.

Голосование на включение в Зал славы в канадском Торонто пройдет в среду, начало в 22:00 мск. Кандидаты должны получить не менее 75 процентов голосов отборочной комиссии, чтобы быть введенными в Зал славы.