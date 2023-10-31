Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:30

Малкин обошел Петера Штястны в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Евгений Малкин и Сидни Кросби.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:4).

Теперь на счету 37-летнего хоккеиста за всю карьеру 1240 (476+764) баллов в 1072 играх. Малкин обошел Петера Штястны (1239 очков) и поднялся на 40-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

39-ю строчку с 1267 очками занимает канадский хоккеист Жан Ратель.

Малкин в текущем сезоне НХЛ сыграл за «Питтсбург» 9 матчей и набрал 11 (5+6) очков.

«Пингвинз» с 6 очками занимают последнее, 16-е место в Восточной конференции. 5 ноября команда на выезде сыграет с «Сан-Хосе».

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Обсудить
Читайте также
Главный редактор France Football отреагировал на слухи о победе Месси в голосовании за «Золотой мяч»
Лионель Месси остается лучшим футболистом мира почти 20 лет
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
US News: РФ обошла США в рейтинге самых сильных армий мира
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тампа» — «Сиэтл»: видеообзор матча

«Аризона» разгромила «Чикаго», у Майкла Карконе хет-трик