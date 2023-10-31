Малкин обошел Петера Штястны в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:4).

Теперь на счету 37-летнего хоккеиста за всю карьеру 1240 (476+764) баллов в 1072 играх. Малкин обошел Петера Штястны (1239 очков) и поднялся на 40-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

39-ю строчку с 1267 очками занимает канадский хоккеист Жан Ратель.

Малкин в текущем сезоне НХЛ сыграл за «Питтсбург» 9 матчей и набрал 11 (5+6) очков.

«Пингвинз» с 6 очками занимают последнее, 16-е место в Восточной конференции. 5 ноября команда на выезде сыграет с «Сан-Хосе».