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Сегодня, 08:13

Малкин повторил рекорд «Питтсбурга» по числу штрафных минут за карьеру

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Питтсбург» Евгений Малкин повторил рекорд клуба по числу штрафных минут за карьеру.

36-летний россиянин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (1:4) получил малый штраф во втором периоде. Для Малкина это 1048 минута штрафа в 1043 играх в рамках регулярок. Он повторил клубный рекорд Кевина Стивенса (1048 в 522) по этому показателю.

Также в матче против «Флориды» Малкин сделал 40-ю результативную передачу в сезоне. Теперь на его счету стало 63 (23+40) очка в 62 играх.

По числу сезонов за «Питтсбург» с 40+ передачами (11) он уступает только Сидни Кросби (14) и Марио Лемье (12).

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
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