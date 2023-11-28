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НХЛ

Сегодня, 11:08

Марченко перевел ответ Воронкова для американских СМИ после голов четырех россиян

Ана Горшкова
Корреспондент
Дмитрий Воронков.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (5:2) перевел ответ сокомандника Дмитрия Воронкова для американских СМИ.

Журналисты попросили Воронкова прокомментировать то, что четыре российских игрока «Коламбуса» забили по голу и установили рекорд лиги. Марченко перевел, на что Дмитрий сказал: «А у тебя сейчас тоже самое спрашивали? Я также как ты скажу».

В матче с «Бостоном» забили россияне Воронков, Марченко, Иван Проворов и Егор Чинахов. Это первый случай в истории НХЛ, когда в составе одной команды голы забили четыре хоккеиста из России.

Четыре россиянина забили за &laquo;Коламбус&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Бостоном&raquo;. Исторический день для наших в НХЛ: четыре российских игрока «Коламбуса» забили по голу и установили рекорд!

«Коламбус» с 18 очками занимает предпоследнее место в Восточной конференции.

Кирилл Марченко
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
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