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НХЛ

Сегодня, 08:52

Флери — о выходе на чистое второе место по победам в истории НХЛ: «Наконец-то»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери прокомментировал то, что вышел на чистое второе место по победам за карьеру в НХЛ. 16 декабря он вместе с командой обыграл «Айлендерс» со счетом 5:0.

«Наконец-то, правда ведь? В последнее время нам приходилось немного тяжело. Мы должны были сделать это немного раньше. Но я думаю, все знают, что мы стараемся работать изо всех сил и пытаемся выигрывать матчи, вновь прокладываем путь к победам, и сегодня это была отличная игра против хорошей команды, и мы одержали победу», — приводит слова Флери сайт НХЛ.

На счету 39-летнего вратаря 552 победы в НХЛ. Он обошел Патрика Руа (551) по этому показателю.

В текущем сезоне Флери сыграл 22 матча за «Миннесоту», в которых отражал 89,7 процента бросков в среднем за игру при коэффициенте надежности 2,97.

Марк-Андре Флери
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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