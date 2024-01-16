Андрей Коваленко — о сыне Николае: «Все необходимое для того, чтобы заиграть в НХЛ у него есть»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко рассказал о перспективах его сына, форварда «Торпедо» Николая Коваленко в НХЛ.

В 2018 году на драфте НХЛ Коваленко-младший был выбран клубом «Колорадо».

«В НХЛ ему надо показывать свой лучший хоккей, который он показывает здесь. Все необходимое у него есть, он вырос за последние два года как спортсмен и игрок», — приводит слова Коваленко-старшего ТАСС.

Также бывший игрок ряда клубов НХЛ отметил стиль игры своего сына.

«В плане игры и ее видения он возмужал, стал крепче и мощнее. На сегодняшний день это такой молодой мощный мужичок, который может побиться У него свой стиль, что-то он взял от меня, как, к примеру, борьбу в углах. Он с детства боролся, выгрызал шайбу, так же продолжает играть и в большом хоккее. Где-то у него больше техники — передачи лучше может отдать. Я пользовался своим сильным броском, у него же он не такой сильный, поэтому он играет хитрее. Ну и действует за счет своей упертости, может и силовой прием применить, большую часть борьбы за воротами и в углах он по статистике выигрывает», — подчеркнул Коваленко.

24-летний Николай Коваленко в настоящее время восстанавливается после травмы. Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов сообщил, что игрок должен вернуться на лед 16-го января в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Металлурга».

Коваленко-младший провел в этом сезоне 27 игры и набрал 29 (9+20) очков.