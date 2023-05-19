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Сегодня, 09:47

Матч «Каролины» и «Флориды» стал шестым по продолжительности в истории НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Каролина» и «Флорида».
Фото USA Today Sports
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Первый матч финальной серии Восточной конференции между «Каролиной» и «Флоридой» (2:3 4ОТ) продолжался 139 минут 47 секунд.

Как сообщает сайт НХЛ, этот результат является шестым в истории лиги по времени продолжительности встречи. Первое место по этому показателю занимает матч «Детройт» — «Монреаль». Он состоялся 24 марта 1936 года, продолжительность — 176 минут 30 секунд.

Вторая игра между «Каролиной» и «Флоридой» состоится в воскресенье, 21 мая. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.

Топ-5 самых продолжительных матчей в истории НХЛ:

1. «Детройт» — «Монреаль», 176 минут 30 секунд, 24 марта 1936 года.
2. «Торонто» — «Бостон», 164 минуты 46 секунд, 3 апреля 1933 года.
3. «Филадельфия» — «Питтсбург», 152 минуты 1 секунда, 4 мая 2000 года.
4. «Тампа-Бэй» — «Коламбус», 150 минут 27 секунд, 11 августа 2020 года.
5. «Анахайм» — «Даллас», 140 минут 48 секунд, 24 апреля 2003 года.

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НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
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