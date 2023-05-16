Мэттьюс рассчитывает продлить контракт с «Торонто»

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс заявил, что хочет продлить контракт с клубом.

«Я хочу быть здесь. Думаю, я уже показал, насколько мне нравится играть за «Торонто», что для меня значит эта команда и мои одноклубники. Мы все упорно работаем, чтобы в итоге достичь самого важного результата, и это меня мотивирует. В конце сезона и в плей-офф у меня были небольшие проблемы со здоровьем, но моя работа — преодолевать такие трудности и делать все, что в моих силах, ради победы команды», — приводит официальный сайт НХЛ слова Мэттьюса.

Нынешний контракт Мэттьюса с «Торонто» действует до конца сезона-2023/24, после этого он может стать неограниченно свободным агентом.

Мэттьюс был выбран «Торонто» под первым номером драфта НХЛ-2016. В сезоне-2022/23 25-летний американец набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 11 (5+6) очков в 11 играх плей-офф.