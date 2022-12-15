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НХЛ

Сегодня, 06:07

«Миннесота» выиграла у «Детройта». Капризов набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Уайлд» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Детройт» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Годро — 6 (бол., Стил, Сперджен), 14:37 — 1:0. Дамба — 3 (Гринуэй, Эрикссон Эк), 28:02 — 2:0. Седерблом — 3 (Эрне), 38:41 — 2:1. Зуккарелло — 10 (Капризов), 38:57 — 3:1. Годро — 7 (п.в., Фолиньо), 59:18 — 4:1.

Вратари: Густавссон — Хелльберг (56:52 — 57:30, 57:51 — 59:18).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 22 (7+11+4) — 17 (2+10+5).

Наши: Капризов (20.18/3/0) — -.

15 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Миннесота Уайлд
10
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