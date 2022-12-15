«Миннесота» выиграла у «Детройта». Капризов набрал одно очко

Сегодня, 06:07
«Миннесота» переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Уайлд» одержали третью победу подряд.
Российский нападающий Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Детройт» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Годро — 6 (бол., Стил, Сперджен), 14:37 — 1:0. Дамба — 3 (Гринуэй, Эрикссон Эк), 28:02 — 2:0. Седерблом — 3 (Эрне), 38:41 — 2:1. Зуккарелло — 10 (Капризов), 38:57 — 3:1. Годро — 7 (п.в., Фолиньо), 59:18 — 4:1.
Вратари: Густавссон — Хелльберг (56:52 — 57:30, 57:51 — 59:18).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 22 (7+11+4) — 17 (2+10+5).
Наши: Капризов (20.18/3/0) — -.
15 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.