«Миннесота» и «Колорадо» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 4 на 5 апреля на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча «Миннесота» — «Колорадо» пройдет в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты для просмотра в прямом эфире встречи регулярки НХЛ — первый, второй и третий.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Миннесоты» и «Колорадо» с помощью матч-центра «СЭ».

«Уайлд» находится на десятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 81 баллом после 74 встреч. «Эвеланш» (100 очков) располагаются на третьем месте на Западе после 75 матчей.

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