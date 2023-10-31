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НХЛ

Сегодня, 06:54

Минтюков стал пятым самым молодым защитником «Анахайма», впервые набравшим несколько очков в матче

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский защитника «Анахайма» Павел Минтюков отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:3).

Сайт НХЛ сообщает, что Минтюков в возрасте 19 лет и 339 дней стал пятым самым молодым защитником в истории клуба в момент проведения своей первой многоочковой игры в карьере. Первое место занимает Олег Твердовский, отдавший 3 голевые передачи в возрасте 18 лет 250 дней (1995 год).

Минтюков в 2022 году был выбран «Анахаймом» в первом раунде драфта НХЛ под 10-м номером. В текущем сезоне он сыграл за команду 9 матчей и набрал 6 (1+5) очков.

ХК Анахайм Дакс
ХК Питтсбург Пингвинз
Павел Минтюков
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