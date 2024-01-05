«Баффало» на выезде разгромил «Монреаль»

Сегодня, 05:43
«Монреаль» на своем льду проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:6.
Форвард Джефф Скиннер забросил одну шайбу и сделал 3 голевые передачи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Баффало» — 1:6 (0:0, 1:2, 0:4)
Голы: Миттельштадт — 11 (бол., Скиннер, Далин), 25:33 — 0:1. Скиннер — 16 (бол., Так, Томпсон), 26:59 — 0:2. Армиа — 5 (мен.), 33:19 — 1:2. Куинн — 4 (Петерка, Клифтон), 46:45 — 1:3. Томпсон — 11 (Скиннер, Так), 48:35 — 1:4. Далин — 11 (п.в., Самуэльссон, Миттельштадт), 54:31 — 1:5. Томпсон — 12 (Скиннер, Куинн), 58:32 — 1:6.
Вратари: Аллен (54:25 — 54:31) — Леви.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 33 (15+6+12) — 38 (13+14+11).
5 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.