Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Чикаго»

«Рейнджерс» выиграли у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился голом и голевой передачей в составе победителей. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» с 53 очками лидируют в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 24 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Чикаго» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Панарин — 24 (Лафренье, Трочек), 13:00 — 1:0. Крайдер — 20 (бол., Трочек, Зибанежад), 27:25 — 2:0. Блэкуэлл — 1 (Катчук, Менья), 37:03 — 2:1. Труба — 3 (Панарин, Трочек), 41:31 — 3:1. Веси — 8 (Куилль, Шнайдер), 42:41 — 4:1.

Вратари: Шестеркин — Мразек.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 32 (11+7+14) — 22 (9+5+8).

Наши: Панарин (18.08/4/+2) — Зайцев (21.26/0/0).

5 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.