Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

27 октября, 04:53

«Монреаль» в овертайме обыграл «Коламбус». Воронков набрал первое очко в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Дмитрий Воронков.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Монреаль» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Блю Джэкетс» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Дмитрий Воронков в середине первого периода поучаствовал в драке. Также он поучаствовал в третьем голе своей команды, набрав первое очко в североамериканской лиге.

«Монреаль» с 9 очками занимает 7-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 8-й строчке — 8 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Рословик — 2 (Годро, Веренски), 2:46 — 0:1. Бемстрем — 2 (бол., Проворов, Рословик), 17:21 — 0:2. Сузуки — 1, 20:27 — 1:2. Бемстрем — 3 (бол., Рословик, Воронков), 33:34 — 1:3. Мэтисон — 2 (бол., Сузуки, Кофилд), 39:43 — 2:3. Монахэн — 3 (бол., Кофилд, Мэтисон), 47:48 — 3:3. Кофилд — 4 (Сузуки, Харрис), 64:17 — 4:3.

Вратари: Монтембо — Мерзликинс.

Штраф: 17 — 19.

Броски: 29 (9+8+8+4) — 36 (15+7+10+4).

Наши: — - Воронков (8.21/0/0), Марченко (12.37/1/0), Проворов (23.11/1/-1).

27 октября. Монреаль. Centre Bell. 21 105 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Монреаль Канадиенс
Дмитрий Воронков
2
Обсудить
Читайте также
Дацик нокаутом проиграл Романкевичу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
В РФС отметили, что выход из УЕФА не отменит санкций ФИФА
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Детройт» проиграл «Виннипегу»

Гол Нечаса принес «Каролине» победу над «Сиэтлом»