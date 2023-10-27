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НХЛ

27 октября, 04:50

«Детройт» проиграл «Виннипегу»

Евгений Козинов
Корреспондент
27 октября. «Детройт» — «Виннипег» — 1:4.
Фото USA Today Sports
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«Детройт» на своем льду проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Джетс» одержали третью победу подряд.

Российские нападающие Клим Костин («Ред Уингз») и Владислав Наместников («Шаркс») очков не набрали.

«Детройт» с 11 очками занимает 2-е место в Восточной конференции. «Виннипег» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 8 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Виннипег» — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Голы: Элерс — 1 (Перфетти, Самберг), 16:28 — 0:1. Коннор — 5 (Моррисси), 17:30 — 0:2. Раймонд — 2 (Ларкин, Зайдер), 23:18 — 1:2. Эпплтон — 3 (Лаури, Нидеррайтер), 50:26 — 1:3. Нидеррайтер — 1 (п.в., Эпплтон), 58:58 — 1:4.

Вратари: Раймер (57:29 — 57:53, 58:12 — 58:58) — Хеллибак.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 36 (9+8+19) — 29 (10+11+8).

Наши: Костин (12.29/0/0) — Наместников (13.42/0/+1).

27 октября. Детройт. Little Caesars Arena. 17 857 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Детройт Ред Уингз
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