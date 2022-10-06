«Монреаль» подписал контракт с защитником Майлу. Многие клубы отказались от игрока из-за секс-скандала

Защитник Логан Майлу подписал стандартный контракт новичка с «Монреалем», сообщает сайт клуба.

Соглашение с 19-летним защитником рассчитано на три года.

«Монрель» выбрал Майлу в первом раунде драфта НХЛ 2021 года под общим 31-м номером.

Перед церемонией драфта стало известно, что многие клубы отказались от варианта с выбором перспективного канадца из-за скандала, в который угодил игрок, когда выступал в Швеции.

Майлу попал под следствие после того, как распространил среди одноклубников фотографию, на которой он и женщина занимались половым актом. Снимок был сделан без согласия женщины, которая обратилась в полицию.