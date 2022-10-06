В «Сиэтле» рассчитывают, что 18-летний нападающий Райт проведет весь сезон в основном составе

Генеральный менеджер «Сиэта» Рон Фрэнсис выразил надежду на то, что нападающий Шейн Райт сможет провести весь сезон в Национальной хоккейной лиге, сообщает The Athletic.

«Сиэтл» выбрал талантливого нападающего на драфте-2022 года под общим 4-м номером и сразу подписал с ним контракт новичка.

Перед началом драфта многие эксперты считали Райта фаворитом драфте, но в итоге он даже не попал в топ-3.

По правилам НХЛ, 18-летний Райт может провести за «Сиэтл» 9 матчей в регулярном чемпионате, после чего клуб должен решить: оставлять молодого игрока в основном составе или отправить в юниорскую лигу.

«Сиэтл» может отправить Райта в юниорскую лигу и по ходу сезона, но тогда у игрока «сгорит» один год по контракту с командой.