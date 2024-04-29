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Сегодня, 21:55

Наместникову диагностировали перелом челюсти после попадания шайбой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников получил перелом челюсти в четвертом матче серии против «Колорадо» (1:5) в первом раунде Кубка Стэнли.

Несмотря на повреждение, 31-летний россиянин примет участие в пятом матче серии. Об этом сообщил главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс.

«Это перелом челюсти, скуловая кость не пострадала, но он провел в госпитале всю ночь. Сейчас его отпустили. Я написал ему ночью, утром он мне ответил. Он чувствует себя лучше, сегодня он вернется к нам», — цитирует Боунесса TSN.

В сезоне-2023/24 Наместников набрал 37 (11+26) очков в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф в его активе 1 (1+0) очко в четырех играх.

После четырех матчей «Колорадо» ведет в серии против «Виннипега» со счетом 3-1.

Владислав Наместников
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
Рик Боунесс
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