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Сегодня, 17:34

Бержерон о завершении карьеры: «Сейчас самое подходящее время, чтобы отойти от игры, которую люблю»

Руслан Минаев
Патрис Бержерон.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Бостона» Патрис Бержерон прокомментировал свое решение завершить профессиональную карьеру.

«В течение последних 20 лет я мог жить своей мечтой каждый день. Я имел честь играть перед лучшими болельщиками мира в форме «Брюинз» и представлять свою страну на самых высоких международных турнирах. Я отдал игре все, что у меня есть физически и эмоционально, и игра вернула мне больше, чем я мог себе представить.

Сегодня я с полным сердцем и большой благодарностью объявляю о завершении карьеры профессионального хоккеиста.

Как ни трудно писать, я также пишу это, зная, как мне повезло и повезло, что у меня была такая карьера, и что у меня есть возможность оставить игру, которую я люблю, на своих условиях. Это не было решение, к которому я пришел легкомысленно. Но после того, как я прислушался к своему телу и поговорил с семьей, в глубине души я понял, что сейчас самое подходящее время, чтобы отойти от игры, которую я люблю», — приводит слова форварда пресс-служба «Бостона».

Канадец всю карьеру выступал в составе «Брюинз», которые выбрали его по общим 45-м номером на драфте НХЛ-2003. В понедельник 24 июля Бержерону исполнилось 38 лет.

За свою карьеру нападающий провел в НХЛ 1294 матча в «регулярке» и набрал 1040 (427+613) очков. В плей-офф НХЛ на его счету 170 матчей и 128 (50+78) очков.

Патрис Бержерон
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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Бержерон объявил о завершении карьеры