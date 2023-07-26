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НХЛ

Сегодня, 21:00

Ткачак: «Флорида» была очень близка к победе в финале Кубка Стэнли-2023»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак считает, что команда была близка к завоеванию Кубка Стэнли в 2023 году.

«Я сейчас могу рассказывать о том, как все прекрасно получилось для меня, и это было легко, но в глубине души понимаю, что мы были очень близки. Поэтому нужно продолжать стремиться к нашей цели — это у нас на уме в следующем сезоне. Наша задача в новом сезоне — это, вероятно, начать его лучше, чем прошлый чемпионат, затем вернуться в плей-офф и постараться повторить то, что мы сделали», — приводит слова Ткачака The Score.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас», который в финальной серии обыграл «Флориду» (4-1).

Сезон НХЛ-2023/24 стартует в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день «Вегас» сыграет с «Сиэтлом», «Нэшвилл» встретится с «Тампой», а «Чикаго» — с «Питтсбургом».

Мэттью Ткачак
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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