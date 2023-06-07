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Сегодня, 08:45

Мальцев: «Если я вернусь в Россию, то в Америку в ближайшие года два не поеду»

Михаил Зислис
Обозреватель
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Михаил Мальцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев в интервью «СЭ» оценил вероятность подписания контракта со «Спартаком».

— Тебе не кажется, что будет не очень красиво по отношению к «Спартаку», если ты подпишешь контракт в НХЛ, а в середине сезона вернешься? У них ведь может уже и не быть денег, которые они тебе предлагают.

— Согласен, но я думаю, что все равно буду полезен. Если я вернусь в Россию, то в Америку в ближайшие года два не поеду, потому что нет смысла подписывать на год.

— Говорят, что ты требуешь обмена из «Спартака».

— Нет, не требую. Пока что я сказал им, что жду 1 июля.

— Ты будешь настаивать на обмен из «Спартака» или нет?

— Наверное, это будет зависеть от условий. Если кто-то будет предлагать лучше, то будет нечестно говорить, что я не захочу туда.

— Это вопрос финансов или все вместе?

— Это вопрос и финансов, и города. Но права на меня у «Спартака», поэтому они будут основным вариантом.

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В прошедшем сезоне 25-летний Мальцев провел 28 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Колорадо Иглз» и набрал 21 (11+10) очко. Также на его счету 4 (3+1) очка в семи матчах плей-офф. В НХЛ за «Эвеланш» он провел пять матчей без набранных очков.

В России права на игрока принадлежат «Спартаку», который получил их в результате обмена защитника Александра Никишина в СКА.

Михаил Мальцев
КХЛ
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Спартак (Москва)
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