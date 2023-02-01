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Сегодня, 08:36

Кузнецов о победе «Вашингтона» в овертайме: «Теперь все могут улыбаться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов высказался о победе над «Коламбусом» (4:3 ОТ).

Кузнецов забил победный гол на 26 секунде овертайма после передачи Маркуса Юханссона.

«Это была хорошая победа в очной встрече. Каждый раз, когда ты выигрываешь в овертайме, это большое достижение. Юханссон сделал хорошую передачу мне. Я всегда верю в нашу команду, и в конце концов мы забиваем гол в овертайме, что приятно, теперь все могут улыбаться, и это имеет большое значение. Так что для нас это важно, и теперь мы подошли в лучшем настроении к перерыву», — приводит слова Кузнецова сайт НХЛ.

Кузнецов признан третьей звездой матча «Коламбус» — «Вашингтон». Помимо гола на счету российского нападающего в этой встрече результативная передача.

«Вашингтон» набрал 60 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 34 очка.

Источник: НХЛ
Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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