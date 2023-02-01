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Сегодня, 08:03

Андрей Свечников стал пятым россиянином с 250 очками в НХЛ до 23 лет

Руслан Минаев
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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (5:4 ОТ).

Таким образом, россиянин набрал 250 очков (108+142) в 333 матчах в лиге. Он стал пятым россиянином с таким показателем до наступления 23 лет.

Ранее это удавалось Александру Овечкину (310 очков в 253 играх), Евгению Малкину (304 очка в 242 играх), Илье Ковальчуку (303 очка в 302 играх) и Павлу Буре (271 очко в 217 играх).

В этом сезоне на счету Свечникова 41 очко (19+22) в 50 матчах.

Александр Овечкин
Андрей Свечников
Евгений Малкин
Илья Ковальчук
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Павел Буре
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