«Нэшвилл» проиграл «Калгари»

«Нэшвилл» на своем льду потерпел поражение от «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. «Флэймз» одержали третью победу подряд.

«Нэшвилл» с 43 очками занимает 7-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 12-й строчке — 39 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Калгари» — 3:6 (2:4, 0:1, 1:1)

Голы: Зари — 8 (бол., Шарангович, Андерссон), 4:45 — 0:1. Коулмэн — 15 (Баклунд), 5:12 — 0:2. Форсберг — 19 (О`Райлли, Нюквист), 6:09 — 1:2. Кадри — 11, 7:57 — 1:3. Сиссонс — 12 (Фаббро, Йоси), 15:50 — 2:3. Андерссон — 6 (Зари), 18:43 — 2:4. Хэнифин — 6 (Манджапане, Коулмэн), 39:58 — 2:5. Маккэррон — 6 (Томасино, Новак), 42:15 — 3:5. Шарангович — 12 (Линдхольм), 54:04 — 3:6.

Вратари: Сарос (Ланкинен, 40:00) — Владарж.

Штраф: 13 — 4.

Броски: 33 (10+8+15) — 40 (11+15+14).

Наши: Тренин (12.50/2/-1) — -.

5 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17203 зрителя.