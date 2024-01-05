Панарин пропустит Матч звезд НХЛ-2024 из-за того, что ждет второго ребенка

Сегодня, 06:50
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин объявил, что пропустит Матч звезд НХЛ-2024 из-за того, что его жена в ближайшее время должна родить ему второго ребенка.
«Привет, фанаты «Рейнджерс»! К сожалению, в этом году я не смогу попасть на Матч звезд, потому что мы с женой ждем второго ребенка, я с нетерпением ожидаю этого момента. Спасибо вам за любовь и поддержку, голосуйте за моих одноклубников», — заявил россиянин в видео, опубликованном в соцсетях клуба.
Панарин дважды в карьере выступал на Матче звезд НХЛ — в 2020 и 2023 годах.
32-летний россиянин женат на Алисе Знарок, дочери бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка. В 2022 году у пары родился сын.
Матч звезд НХЛ-2024 пройдет в Торонто 3 февраля.