НХЛ: календарь матчей и все команды сезона 2023 / 2024

Основная информация о новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ 2023 / 2024.

Дата старта сезона НХЛ 2023 / 2024

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начнется 11 октября.

В первом матче игрового дня «Тампа-Бэй» на своем льду примет «Нэшвилл», затем «Питтсбург» проведет домашнюю игру с «Чикаго», а обладатель Кубка Стэнли «Вегас» — с «Сиэтолом».

За полгода каждая команда НХЛ сыграет 82 матча в регулярном чемпионате (по половине дома и на выезде).

Регулярный чемпионат завершится 19 апреля матчем «Лос-Анджелес» — «Чикаго». После этого стартует плей-офф — первый раунд Кубка Стэнли (четвертьфиналы Западной и Восточной конференции).

Фото AFP

Состав участников НХЛ 2023 / 2024 (полный список по конференциям и дивизионам)

В Национальной хоккейной лиге выступают 32 клуба.

Западная конференция

Тихоокеанский дивизион

Центральный дивизион

Восточная конференция

Атлантический дивизион

Столичный дивизион

Составы, календарь матчей и статистика команд НХЛ в разделе сайта «СЭ».

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Календарь игр НХЛ: расписание матчей по дням и месяцам

Регулярный чемпионат стартует в ночь с 10 на 11 октября по московскому времени.

11 октября, среда

00:30. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нэшвилл Предаторз»

03:00. «Питтсбург Пингвинз» — «Чикаго Блэкхокс»

05:30. «Вегас Голден Найтс» — «Сиэтл Кракен»

12 октября, четверг

02:00. «Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз»

02:00. «Торонто Мэйпл Лифс» — «Монреаль Канадиенс»

02:30. «Бостон Брюинз» — «Чикаго Блэкхокс»

05:00. «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз»

05:00. «Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс»

05:00. «Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш»

13 октября, пятница

02:00 «Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

02:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Филадельфия Флайерз»

02:00. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Детройт Ред Уингз»

03:00. «Даллас Старз» — «Сент-Луис Блюз»

03:00. «Миннесота Уайлд» — «Флорида Пантерз»

03:00. «Нэшвилл Предаторз» — «Сиэтл Кракен»

05:30. «Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»

14 октября, суббота

02:00. «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз»

02:00. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Аризона Койотис»

20:00. «Оттава Сенаторз» — «Филадельфия Флайерз»

23:00. «Виннипег Джетс» — «Флорида Пантерз»

15 октября, воскресенье

02:00. «Бостон Брюинз» — «Нэшвилл Предаторз»

02:00. «Детройт Ред Уингз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

02:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

02:00. «Монреаль Канадиенс» — «Чикаго Блэкхокс»

02:00. «Питтсбург Пингвинз» — «Калгари Флэймз»

02:00. «Торонто Мэйпл Лифс» — «Миннесота Уайлд»

02:30. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало Сэйбрз»

03:00. «Сент-Луис Блюз» — «Сиэтл Кракен»

05:00. «Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс»

05:00. «Сан-Хосе Шаркс» — «Колорадо Эвеланш»

05:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс»

05:30. «Лос-Анджелес Кингз» — «Каролина Харрикейнз»

16 октября, понедельник

02:00. «Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

03:30. «Анахайм Дакс» — «Каролина Харрикейнз»

17 октября, вторник

02:00. «Вашингтон Кэпиталз» — «Калгари Флэймз»

02:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Детройт Ред Уингз»

02:00. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Флорида Пантерз»

02:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Аризона Койотис»

02:00. «Торонто Мэйпл Лифс» — «Чикаго Блэкхокс»

18 октября, среда

02:00. «Баффало Сэйбрз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

02:00. «Монреаль Канадиенс» — «Миннесота Уайлд»

02:00. «Филадельфия Флайерз» — «Ванкувер Кэнакс»

02:30. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Аризона Койотис»

03:00. «Виннипег Джетс» — «Лос-Анджелес Кингз»

03:00. «Нэшвилл Предаторз» — «Эдмонтон Ойлерз»

05:00. «Сиэтл Кракен» — «Колорадо Эвеланш»

05:30. «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз»

05:30. «Сан-Хосе Шаркс» — «Каролина Харрикейнз»

Календарь НХЛ в актуальном виде по дням и месяцам доступен в разделе сайта «СЭ».

Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports

Турнирная таблица НХЛ: формат и регламент лиги

Определение мест команд НХЛ в регулярном чемпионате 2023 / 2024 в конференциях, дивизионах и общей таблице чемпионата определяются по сумме очков, заработанных во всех матчах. Победа в основное время, овертайме и серии буллитов приносит 2 очка, поражение не в основное время — 1 очко, поражение в основное время — 0.

В случае равенства очковв у двух и более команд преимущество получает та, которая выполнила следующие критерии:

Имеет большее количество побед в основное время

Одержала большее количество побед в овертаймах

Одержала большее количество побед в серии послематчевых буллитов

Имеет лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб

Имеет большее количество заброшенных шайб

Турнирные таблицы НХЛ в актуальном виде по дивизионам, конференциям и для всей лиги доступны в разделе сайта «СЭ».

Матч звезд НХЛ: даты и город проведения

Звездный уик-энд Национальной хоккейной лиги в сезоне 2023 / 24 состоится 2 и 3 февраля 2024 года в Торонто. Мероприятие пройдет на «Скоушабэнк Арене».

Канадский город проведет звездный уик-энд НХЛ в девятый раз. Именно в Торонто состоялся первый Матч звезд лиги в 1947 году

Кирилл Капризов. Фото Global Look Press

Плей-офф НХЛ: формат розыгрыша Кубка Стэнли

В плей-офф выходят 16 команд по итогам регулярного чемпионата НХЛ, по 8 лучших из Западной и Восточной конференции.

Всего в Кубке Стэнли четыре раунда: 1/4 финала конференции («Восток» и «Запад»), полуфинал конференции, финал конференции, финал Кубка Стэнли.

Все серии проводят до четырех побед одной из команд, максимальное число матчей — семь.

В плей-офф попадают клубы, занявшие первые три места в своих дивизионах. Еще по две позиции на «Западе» и «Востоке» (так называемый уайлд кард) получают лучшие из оставшихся команд конференции по набранным очкам.

Команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате, получает преимущество своей площадки.

Трансляция матчей НХЛ: как и где смотреть игры в России

НХЛ приостановила все программы взаимодействия с Россией. Матчи на территории РФ легально не транслируются.

При этом видео трансляции в прямом эфире доступны онлайн. В частности, в ряде популярных групп о НХЛ в социальной сети «ВКонтакте».