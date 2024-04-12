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Сегодня, 09:40

Кучеров стал третьим действующим игроком НХЛ с двумя и более очками в 40 матчах сезона

Руслан Минаев
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче с «Оттавой» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, на счету 30-летнего россиянина 141 (43+98) очко в 78 матчах.

Форвард провел 40-ю игру в этом сезоне с двумя и более очками.

Он стал третьим действующим хоккеистом с таким показателем. Ранее этого добились нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (45 игр в сезонах-2021/22 и 2022/24, и 40 игр в сезоне-2023/24) и форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (43 игры в сезоне-2023/24).

Кучеров также стал вторым игроком в XXI веке после Макдэвида с 140 очками за сезон в НХЛ.

Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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