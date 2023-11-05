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Сегодня, 22:30

Щитов — о Кучерове: «Для всех российских мальчишек он является примером»

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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился впечатлениями от игры форварда «Тампы» Никиты Кучерова. Российский хоккеист набрал в последнем матче с «Оттавой» 5 (1+4) очков.

«Кучеров стабильно набирает баллы, несмотря на то, что его переводили в третье звено, — приводит слова Щитова «РБ Спорт». —  Никита — большой мастер, один из лучших представителей нашей отечественной школы. На его счету, напомню, бомбардирский рекорд среди россиян. Для всех российских мальчишек он является примером».

В регулярном чемпионате НХЛ-2018/19 Кучеров установил рекорд среди российских хоккеистов по очкам за сезон — 128 (41+87). В этом сезоне 30-летний нападающий в 11 играх набрал 16 (7+9) очков.

Источник: РБ Спорт
Никита Кучеров
Никита Щитов
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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