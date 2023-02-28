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Сегодня, 22:55

Новиков считает, что в России должны снять фильм об Овечкине

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил поддержку капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, не так давно пережившему смерть отца.

«Сейчас мы все очень сильно переживаем за «Вашингтон». Это очень жизненная ситуация. Только Овечкин понимает и чувствует, насколько тяжело ему сейчас после трагедии переключиться, выйти на лед и снова начать сражаться. Это драматургия, достойная фильма. Может быть, когда-нибудь в Голливуде про Александра снимут документальное кино? Мы видим нашего великого нападающего только на льду, а его внутреннее состояние и душа, шишки и болячки — их никто не измерял. Когда-то, может быть, будут снимать фильм. Но этим должны заниматься в первую очередь наши, российские кинематографисты. Он этого достоин», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

14 февраля нападающий покинул США и отправился в Москву, 15 февраля стало известно, что его отец, Михаил Овечкин умер в возрасте 71 года.

В этом сезоне Овечкин провел 57 матчей и набрал 57 (33+24) очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-rossijskie-kinematografisty-dolzhny-snyat-fil-m-ob-ovechkine-on-e-togo-dostoin/
Александр Овечкин
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Юрий Новиков
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