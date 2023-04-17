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Сегодня, 13:48

Орлов заявил, что прощание с игроками и персоналом «Вашингтона» было эмоциональным и тяжелым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник клуба НХЛ «Бостон» Дмитрий Орлов рассказал, что прощание с игроками и персоналом «Вашингтона», за который он играл на протяжении 12 лет, получилось тяжелым в эмоциональном плане.

«Да, я все равно до последнего не верил, что меня могут обменять. Когда это случилось, я был в шоке, как и семья и все родные. Все переживали, и, конечно, сбор был тяжелый. Потом ребята приехали после игры, с ними мы еще посидели, пообщались, все равно тяжело было. На следующий день, когда я поехал забирать форму, собрал всю команду, персонал, сказал речь, всех поблагодарил. Это был мой второй дом, и всегда тяжело осознавать, когда уезжаешь. Но сейчас у меня новая глава в жизни, и я стараюсь сфокусироваться на этом и не задумываться, что будет в будущем и что было в прошлом. У меня есть цель, и я стараюсь жить так», — приводит слова Орлова ТАСС.

Он также заявил, что до сих пор поддерживает связь с игроками «Вашингтона».

«Тяжело было играть против «Вашингтона» эмоционально, и в голове отношение к этому было больше как к тренировке. Так как раньше постоянно этих ребят видел и тренировался, поэтому, повторюсь, было тяжело и волнительно. Еще хорошо, что играли в Бостоне, а не в Вашингтоне. Иначе, думаю, было бы тяжелее, потому что там их болельщики, да и тяжело на стадионе находиться, где провел столько много лет», — добавил Орлов.

Орлов был выбран «Вашингтоном» во втором раунде драфта в 2009 году, за этот клуб он выступал с 2011 по 2023 год и выиграл в сезоне-2017/18 Кубок Стэнли. 23 февраля 2023 года в результате обмена 31-летний защитник перешел в «Бостон».

Источник: https://tass.ru/sport/17540643
Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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