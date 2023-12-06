3 очка Тарасенко помогли «Оттаве» победить «Рейнджерс»

«Оттава» выиграла у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Сенаторз» прервали трехматчевую победную серию соперника.

Российский нападающий Владимир Тарасенко забросил две шайбы, одна из которых в пустые ворота, и сделал голевую передачу. Ранее он играл за клуб из Нью-Йорка. Защитник Артем Зуб отметился двумя ассистами.

В составе проигравшей команды российский форвард Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка, а голкипер Игорь Шестеркин отразил 30 из 35 бросков по своим воротам.

«Оттава» набрала 20 очков, но осталась на последней строчке в Восточной конференции. «Рейнджерс» продолжает лидировать — 37 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Рейнджерс» — 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Голы: Ткачак — 12 (Зуб, Жиру), 11:00 — 1:0. Жиру — 7 (Бернард-Доккер, Норрис), 18:34 — 2:0. Панарин — 16 (бол., Фокс, Зибанежад), 20:39 — 2:1. Тарасенко — 4 (Батерсон, Штюцле), 25:13 — 3:1. Миллер — 5 (Лафренье, Панарин), 25:35 — 3:2. Батерсон — 8 (Тарасенко), 27:18 — 4:2. Ткачак — 13 (Зуб, Браннстрем), 37:43 — 5:2. Тарасенко — 5 (п.в., Батерсон, Браннстрем), 57:10 — 6:2.

Вратари: Форсберг — Шестеркин (55:35 — 57:10).

Штраф: 13 — 11.

Броски: 36 (10+15+11) — 35 (10+16+9).

Наши: Зуб (24.42/2/+1), Тарасенко (19.15/3/+3) — Панарин (23.46/7/-2).

6 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.