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НХЛ

Сегодня, 01:39

«Виннипег» в овертайме обыграл «Оттаву», Тарасенко отметился результативной передачей

Сергей Разин
корреспондент
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«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл в овертайме «Оттаву» со счетом 2:1.

В составе «Джетс» отличились Мейсон Аплтон и Николай Элерс, у «Сенаторз» гол забил Паркер Келли с передачи Владимира Тарасенко.

После этого матча «Виннипег» с 64 очками занимает первое место в Западной конференции, «Оттава» с 33 очками — на последней строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Виннипег» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Эпплтон — 8 (Нидеррайтер, Самберг), 34:35 — 0:1. Келли — 6 (Тарасенко, Норрис), 44:43 — 1:1. Элерс — 16 (Пионк), 64:12 — 1:2.

Вратари: Корписало — Хеллибак.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 35 (7+16+11+1) — 29 (4+9+12+4).

Наши: Зуб (21.23/0/0), Тарасенко (15.06/3/+1) — Наместников (16.56/3/0).

20 января. Оттава. Canadian Tire Centre.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Оттава Сенаторз
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