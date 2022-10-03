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НХЛ

3 октября, 21:19

«Оттава» забрала с драфта отказов экс-голкипера СКА на замену травмированному Тэлботу

Иван Шитик
Корреспондент

Голкипер «Оттавы» Кэм Тэлбот получил травму и пропустит 5-7 недель, сообщает журналист Брюс Гарриоч.

Летом «Миннесота» и «Оттава» совершили обмен вратарями. Кэм Тэлбот отправился в «Сенаторз», а в обратном направлении — Филип Густавссон.

Отметим, что «Сенаторы» уже забрали с драфта отказов голкипера «Сиэтла» Магнуса Хельберга.

Хелльберг, в прошлом сезоне игравший за «Детройт», ранее подписал соглашение с «Сиэтлом» на один год. Зарплата экс-игрока СКА и «Сочи» — 750 тысяч долларов.

Кэм Тэлбот
Магнус Хелльберг
ХК Оттава Сенаторз
ХК Сиэтл Кракен
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