Овечкин догнал Селянне в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Сегодня, 06:48
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:5 ОТ).
Теперь у россиянина 1457 (808 + 649) очков, он догнал по этому показателю финна Теему Селянне и делит с ним 16-е место в таблице лучших бомбардиров в истории лиги.
Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 очков за карьеру.
Список лучших бомбардиров в истории НХЛ
1. Уэйн Гретцки — 2857 очков (894 + 1963)
2. Яромир Ягр — 1921 (766 + 1155)
3. Марк Мессье — 1887 (694 + 1193)
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15. Стэн Микита — 1467 (541 + 926)
16. Теему Селянне — 1457 (684 + 773)
16. Александр Овечкин — 1457 (808 + 649)