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Сегодня, 06:37

Овечкин обошел Селянне в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото ТАСС
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (6:2).

Теперь у 37-летнего россиянина 1458 (809 + 649) очков за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он обошел финна Теему Селянне и вышел на единоличное 16-е место в таблице лучших бомбардиров в истории лиги. При этом Овечкин провел меньше матчей — 1315 игр против 1451.

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 (894+1963) очков за карьеру.

Список лучших бомбардиров в истории НХЛ

1. Уэйн Гретцки — 2857 очков (894 + 1963)

2. Яромир Ягр — 1921 (766 + 1155)

3. Марк Мессье — 1887 (694 + 1193)

...

15. Стэн Микита — 1467 (541 + 926)

16. Александр Овечкин — 1458 (809 + 649)

17. Теему Селянне — 1457 (684 + 773)

18. Сидни Кросби — 1452 (536+916)

Александр Овечкин
Теему Селянне
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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