Овечкин обошел Селянне в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Сегодня, 06:37
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (6:2).
Теперь у 37-летнего россиянина 1458 (809 + 649) очков за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он обошел финна Теему Селянне и вышел на единоличное 16-е место в таблице лучших бомбардиров в истории лиги. При этом Овечкин провел меньше матчей — 1315 игр против 1451.
Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 (894+1963) очков за карьеру.
Список лучших бомбардиров в истории НХЛ
1. Уэйн Гретцки — 2857 очков (894 + 1963)
2. Яромир Ягр — 1921 (766 + 1155)
3. Марк Мессье — 1887 (694 + 1193)
...
15. Стэн Микита — 1467 (541 + 926)
16. Александр Овечкин — 1458 (809 + 649)
17. Теему Селянне — 1457 (684 + 773)
18. Сидни Кросби — 1452 (536+916)