Овечкин применил мощный силовой прием в матче с «Айлендерс» и избежал удаления до конца матча

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против форварда «Айлендерс» Жана-Габриэля Пажо на 7-й минуте второго периода.

Канадец с трудом смог подняться на ноги после столкновения с 37-летним россиянином. Судьи просмотрели повтор эпизода на предмет возможного удаления Овечкина до конца матча, но признали силовой прием чистым и не наказали капитана «Кэпиталз».

Спустя три минуты Овечкин сделал голевую передачу на Гарнета Хэтэуэя и набрал 50-е очко в сезоне-2022/23.