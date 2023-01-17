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Сегодня, 05:31

Овечкин применил мощный силовой прием в матче с «Айлендерс» и избежал удаления до конца матча

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против форварда «Айлендерс» Жана-Габриэля Пажо на 7-й минуте второго периода.

Канадец с трудом смог подняться на ноги после столкновения с 37-летним россиянином. Судьи просмотрели повтор эпизода на предмет возможного удаления Овечкина до конца матча, но признали силовой прием чистым и не наказали капитана «Кэпиталз».

Спустя три минуты Овечкин сделал голевую передачу на Гарнета Хэтэуэя и набрал 50-е очко в сезоне-2022/23.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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