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Сегодня, 08:43

Овечкин о своем рекорде по сезонам с 30 голами в НХЛ: «Это довольно большая цифра»

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свою 30-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ.

10 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:1) 38-летний россиянин забил победный гол. Форвард установил новый рекорд результативности в лиге — он является единственным, кому удалось забить не менее 30 голов в 18 сезонах.

«Это довольно большая цифра. Очевидно, все благодаря стабильности, здоровью, а также моим партнерам по звену и по команде, которые находят меня на открытом льду, — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ. — Я знал, что до окончания периода осталось 15 или 20 секунд. Я пытался забросить шайбу и надеялся, что она попадет в цель. Оши проделал потрясающую работу на синей линии».

Овечкин стал шестым игроком в истории лиги, сумевшим забросить 30 шайб в регулярном чемпионате НХЛ в возрасте 38 и более лет. Всего на его счету 63 (30+33) очка в этом сезоне.

Источник: https://www.nhl.com/news/washington-capitals-detroit-red-wings-game-recap-april-9
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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