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16 марта, 08:57

Овечкин — о победе «Вашингтона» над «Баффало»: «Важные очки для нас. Приятно вернуться на лед»

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин в матче с «Баффало».
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Баффало» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард забросил одну шайбу и сделал результативную передачу. Россиянин пропустил вчерашний матч «Кэпиталз» против «Рейнджерс» (3:5) из-за травмы верхней части тела.

«Важная победа, важные очки для нас. Вчера у нас был шанс отыграться с «Рейнджерс», но не получилось. Мы провели два матча за два дня против молодых и быстрых команд — это стало испытанием для нас. Мы хорошо реагировали на голы соперника, к тому же наши звенья большинства отработали отлично. Да, в конце у «Баффало» было спорное удаление, иногда судьи дают штраф за такое, иногда — нет, но мы получили преимущество и смогли сравнять счет.
Как я себя чувствую после травмы? Всегда приятно возвращаться на лед. Сейчас, в это время года, не хочется пропускать ни одного матча, но иногда ты просто не можешь этого избежать», — сказал Овечкин в послематчевом интервью.

«Вашингтон» поднялся на десятое место в таблице Восточной конференции с 73 очками в 69 матчах. В следующей игре команда встретится с «Сент-Луисом» дома. Встреча состоится 18 марта.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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